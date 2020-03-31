Healthcare
March 31, 2020 / 12:51 PM / Updated an hour ago

BRIEF-J.Jill - On March 30 Announced Additional Measures To Mitigate Impact Of Covid-19

1 Min Read

March 31 (Reuters) - J.Jill Inc:

* J.JILL INC - ON MARCH 30 ANNOUNCED ADDITIONAL MEASURES TO MITIGATE OPERATING AND FINANCIAL IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC

* J.JILL INC - MAJORITY OF STORE ASSOCIATES WILL BE PLACED ON FURLOUGH BEGINNING ON APRIL 1, 2020 UNTIL FURTHER NOTICE

* J.JILL INC - BASE SALARIES FOR COMPANY’S EXECUTIVE OFFICERS AND ALL EXEMPT EMPLOYEES WILL BE REDUCED EFFECTIVE APRIL 12, 2020

* J.JILL INC - MEMBERS OF COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS HAVE AGREED TO FOREGO ALL BOARD FEES Source text for Eikon: bit.ly/2xyEvku Further company coverage:

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