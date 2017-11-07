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#Financials
November 7, 2017 / 7:16 AM / in 3 hours

BRIEF-JLT says doesn't expect recent natural disasters to impact FY outturn​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 7 (Reuters) - Jardine Lloyd Thompson Group Plc:

* CONTINUES TO BELIEVE THAT IT WILL DELIVER FULL YEAR ORGANIC REVENUE GROWTH MORE IN LINE WITH HISTORICAL RATES​

* DOES NOT EXPECT RECENT SERIES OF NATURAL DISASTERS AROUND WORLD TO HAVE AN IMPACT ON ITS 2017 FULL YEAR OUTTURN​

* CONTINUES TO ANTICIPATE FY NET INVESTMENT LOSSES IN US SPECIALTY WILL REDUCE YOY, AS BUSINESS HEADS TOWARDS PROFITS IN 2019​

* ‍ON 2018, INITIAL MARKETPLACE RESPONSE TO EVENTS INCONSISTENT, PREMATURE TO DRAW CONCLUSIONS ON EFFECT IT MAY HAVE ON INSURANCE RATING ENVIRONMENT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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