BRIEF-JM To Amend Dividend Proposal For 2019

March 23 (Reuters) - JM AB:
* WILL PROPOSE TO GENERAL MEETING ON MARCH 26 A DIVIDEND OF SEK 6.25, WHILE ALSO MAINTAINING ITS AMBITION OF A TOTAL DIVIDEND OF SEK 12.50 IN 2020
* ON CORONAVIRUS: IS ANTICIPATING A REDUCTION IN DEMAND FOR A PERIOD, DURATION OF WHICH IS IMPOSSIBLE TO PREDICT
* BUSINESS DEVELOPMENT HAS BEEN STABLE SO FAR IN Q1 OF 2020, IN TERMS OF BOTH SALES AND PRODUCTION
* PERCENTAGE OF BOOKINGS AND SALES IN ONGOING PRODUCTION IS CURRENTLY AT A GOOD LEVEL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)