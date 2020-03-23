Healthcare
March 23, 2020 / 7:48 AM / Updated an hour ago

BRIEF-JM To Amend Dividend Proposal For 2019

1 Min Read

March 23 (Reuters) - JM AB:

* TO AMEND DIVIDEND FOR 2019

* WILL PROPOSE TO GENERAL MEETING ON MARCH 26 A DIVIDEND OF SEK 6.25, WHILE ALSO MAINTAINING ITS AMBITION OF A TOTAL DIVIDEND OF SEK 12.50 IN 2020

* ON CORONAVIRUS: IS ANTICIPATING A REDUCTION IN DEMAND FOR A PERIOD, DURATION OF WHICH IS IMPOSSIBLE TO PREDICT

* BUSINESS DEVELOPMENT HAS BEEN STABLE SO FAR IN Q1 OF 2020, IN TERMS OF BOTH SALES AND PRODUCTION

* PERCENTAGE OF BOOKINGS AND SALES IN ONGOING PRODUCTION IS CURRENTLY AT A GOOD LEVEL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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