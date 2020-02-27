BRIEF-John Menzies Plc Says Coronavirus Outbreak Likely To Have Adverse Profit Impact In Year Of About £6-9 Mln

Feb 27 (Reuters) - John Menzies PLC:
* MENZIES(JOHN) PLC - TRADING STATEMENT: JOHN MENZIES PLC
* GROUP MADE SIGNIFICANT PROGRESS DURING FY19 IN ESTABLISHING A PLATFORM FOR LONG TERM, SUSTAINABLE GROWTH
* SUCCESSFUL RE-FINANCING OF GROUP WAS AGREED WITH OUR BANKING SYNDICATE IN JAN
* GROUP HAS EXTENDED ITS CURRENT LEVELS OF FACILITIES AT £325M THROUGH TO 2025
* OUTBREAK AND CONTINUED SPREAD OF COVID-19 (CORONAVIRUS) IS HAVING A DIRECT IMPACT ON OPERATIONS OF GROUP
* COVID-19 IMPACT HAS BEEN AT ITS GREATEST WITHIN OPERATIONS IN MACAU AND WHERE WE HANDLE CHINESE CARRIERS ACROSS NETWORK
* DIFFICULT TO ASSESS HOW EXTENSIVE COVID-19 IMPACT COULD BE AT THIS POINT
* LIKELY TO BE ADVERSE PROFIT IMPACT IN YEAR OF ABOUT £6-9M ASSUMING IMPACT OF VIRUS SUBSIDES TOWARDS END OF QUARTER TWO
* GIVEN OTHERWISE UNDERLYING POSITIVE MOMENTUM OF BUSINESS, COVID-19 IMPACT “HEADWIND IS DISAPPOINTING” Source text for Eikon: Further company coverage: