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BRIEF-John Wood Group Says Core Oil & Gas Market Continued To Present Challenges In 2017
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#Market News
December 13, 2017 / 7:19 AM / in an hour

BRIEF-John Wood Group Says Core Oil & Gas Market Continued To Present Challenges In 2017

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 13 (Reuters) - John Wood Group Plc:

* JOHN WOOD GROUP PLC SAYS CURRENTLY ESTIMATE THAT 2017 PROFORMA WOOD EBITA FROM CONTINUING BUSINESSES WILL BE IN REGION OF $590 MILLION TO $610 MILLION

* JOHN WOOD GROUP PLC SAYS NET DEBT AT 31 DECEMBER EXPECTED TO BE AROUND $1.8 BILLION

* CONTINUE TO COOPERATE WITH INVESTIGATION BY SFO, VOLUNTARY REQUESTS FOR INFORMATION FROM DOJ,SEC REGARDING AFW‘S PAST USE OF THIRD PARTY AGENTS

* NO MATERIAL DEVELOPMENTS IN CO‘S INTERNAL INVESTIGATION INTO HISTORICAL ENGAGEMENT WITH UNAOIL SINCE UPDATE

* SAYS CORE OIL & GAS MARKET CONTINUED TO PRESENT CHALLENGES IN 2017

* SAYS RETAIN PROGRESSIVE DIVIDEND POLICY AND INCREASED FIRST HALF DIVIDEND BY 3 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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