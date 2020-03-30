Healthcare
March 30, 2020 / 1:10 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Johnson & Johnson Announces A Lead Vaccine Candidate For Covid-19

2 Min Read

March 30 (Reuters) - Johnson & Johnson:

* JOHNSON & JOHNSON ANNOUNCES A LEAD VACCINE CANDIDATE FOR COVID-19; LANDMARK NEW PARTNERSHIP WITH U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES; AND COMMITMENT TO SUPPLY ONE BILLION VACCINES WORLDWIDE FOR EMERGENCY PANDEMIC USE

* J&J - CO AND BARDA TOGETHER COMMIT MORE THAN $1 BILLION TO NOVEL CORONAVIRUS VACCINE RESEARCH AND DEVELOPMENT

* J&J - EXPECTS TO INITIATE HUMAN CLINICAL STUDIES OF ITS LEAD VACCINE CANDIDATE AT LATEST BY SEPTEMBER 2020

* J&J - WILL ESTABLISH NEW U.S. VACCINE MANUFACTURING CAPABILITIES, ADDITIONAL PRODUCTION CAPACITY OUTSIDE U.S. TO BEGIN PRODUCTION AT RISK TO ENSURE GLOBAL VACCINE SUPPLY

* J&J - ANTICIPATES FIRST BATCHES OF A COVID-19 VACCINE COULD BE AVAILABLE FOR EMERGENCY USE AUTHORIZATION IN EARLY 2021

* J&J - BARDA, CO HAVE PROVIDED ADDITIONAL FUNDING TO ENABLE EXPANSION OF ONGOING WORK TO IDENTIFY POTENTIAL ANTIVIRAL TREATMENTS AGAINST CORONAVIRUS

* J&J - BARDA AND JOHNSON & JOHNSON HAVE ALSO EXPANDED THEIR PARTNERSHIP TO ACCELERATE JANSSEN’S ONGOING WORK IN SCREENING COMPOUND LIBRARIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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