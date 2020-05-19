BRIEF-Johnson & Johnson Consumer Health Announces Discontinuation Of Talc-Based Johnson's Baby Powder In U.S. & Canada

May 19 (Reuters) - Johnson & Johnson Consumer Health:
* JOHNSON & JOHNSON CONSUMER HEALTH ANNOUNCES DISCONTINUATION OF TALC-BASED JOHNSON’S BABY POWDER IN U.S. AND CANADA
* JOHNSON & JOHNSON CONSUMER HEALTH - IN MARCH, JOHNSON & JOHNSON CONSUMER HEALTH STOPPED SHIPPING HUNDREDS OF ITEMS IN THE U.S. & CANADA
* J&J CONSUMER HEALTH - DECIDED TO PERMANENTLY DISCONTINUE ABOUT 100 SKUS FROM THE MARCH ASSESSMENT, AS WELL AS TALC-BASED JOHNSON’S BABY POWDER
* J&J CONSUMER HEALTH - JOHNSON’S BABY POWDER REPRESENTS ABOUT 0.5% OF THE TOTAL U.S. CONSUMER HEALTH BUSINESS
* JOHNSON & JOHNSON CONSUMER HEALTH - DEMAND FOR TALC-BASED JOHNSON’S BABY POWDER IN NORTH AMERICA HAS BEEN DECLINING
* JOHNSON & JOHNSON CONSUMER HEALTH - WILL WIND DOWN COMMERCIALIZATION OF TALC-BASED JOHNSON’S BABY POWDER IN THE U.S. AND CANADA IN COMING MONTHS
* J&J CONSUMER HEALTH - CORNSTARCH-BASED JOHNSON’S BABY POWDER WILL REMAIN AVAILABLE IN NORTH AMERICA
* J&J CONSUMER HEALTH - TALC-BASED AND CORNSTARCH-BASED JOHNSON’S BABY POWDER, WILL CONTINUE TO BE SOLD IN OTHER MARKETS AROUND THE WORLD
* J&J CONSUMER HEALTH - WILL CONTINUE TO DEFEND TALC-BASED JOHNSON’S BABY POWDER IN THE COURTROOM Source text: (bit.ly/2LIhpeW) Further company coverage: