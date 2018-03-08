BRIEF-Joint Qtrly Loss Per Share $0.02‍​

March 8 (Reuters) - Joint Corp:
* THE JOINT CORP. REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* QTRLY REVENUE GREW 20% TO $6.9 MILLION, COMPARED TO $5.8 MILLION IN Q4 OF 2016
* ADJUSTED EBITDA FOR FY 2018 IS EXPECTED TO RANGE BETWEEN $2.5 MILLION AND $3.5 MILLION
* AS OF DECEMBER 31, 2017, CASH AND CASH EQUIVALENTS WERE $4.2 MILLION, COMPARED TO $3.0 MILLION AT DECEMBER 31, 2016
* TOTAL NEW CLINIC OPENINGS IN FY 2018 ARE EXPECTED TO BE IN RANGE OF 40 TO 52 Source text for Eikon: Further company coverage: