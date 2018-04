April 11 (Reuters) - Jollibee Foods Corp:

* FY NET INCOME ATTRIBUTABLE 7,109 MILLION PESOS VERSUS 6,165 MILLION PESOS

* FY REVENUE 131.58 BILLION PESOS, UP 15.6 PERCENT

* 2018 CAPEX AT 12 BILLION PESOS Source text for Eikon: Further company coverage: