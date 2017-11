Nov 10 (Reuters) - Jollibee Foods Corp

* Qtrly net income attributable to equity holders of parents 1.62 billion pesos versus 1.34 billion pesos ‍​

* Qtrly revenues 32.67 billion pesos versus 27.77 billion pesos‍​

* Declares regular cash dividend of 1.18 pesos per share Source text for Eikon: Further company coverage: