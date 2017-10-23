BRIEF-JOST Werke raises FY 2017 forecast

Oct 23 (Reuters) - JOST WERKE AG:
* DGAP-ADHOC: JOST WERKE AG: JOST RAISES ITS FORECAST FOR THE 2017 FISCAL YEAR
* NOW EXPECTS 2017 SALES TO GROW AT A HIGH-SINGLE DIGIT RATE (PREVIOUS FORECAST: MID-SINGLE DIGIT GROWTH RATE)
* Q3 TOTAL SALES GREW BY 15% TO EUR 171.5 MILLION (Q3 2016: EUR 149.4 MILLION)
* Q3 ADJUSTED EBIT INCREASED SIGNIFICANTLY BY 38% TO EUR 19.5 MILLION
* SEES 2017 ADJ EBIT TO GROW AT MODERATE-DOUBLE DIGIT RATE (PREVIOUS FORECAST: HIGH-SINGLE DIGIT GROWTH RATE) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)