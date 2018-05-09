BRIEF-Jounce Therapeutics Q1 Shr Loss $0.40

May 9 (Reuters) - Jounce Therapeutics Inc:
* JOUNCE THERAPEUTICS REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS
* JOUNCE THERAPEUTICS Q1 COLLABORATION REVENUE $11.2 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.31 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* CONTINUES TO EXPECT CASH BURN ON OPERATING EXPENSES, CAPEX FOR 2018 TO BE APPROXIMATELY $80.0 MILLION TO $100.0 MILLION
* EXPECTS TO RECORD APPROXIMATELY $50.0 MILLION TO $60.0 MILLION IN COLLABORATION REVENUE IN 2018
* EXPECTS EXISTING CASH, CASH EQUIVALENTS, INVESTMENTS TO BE SUFFICIENT TO FUND REQUIREMENTS FOR AT LEAST NEXT 24 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: