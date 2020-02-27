Healthcare
February 27, 2020 / 12:48 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Jounce Therapeutics Reports Q4 Loss Per Share $0.68

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Jounce Therapeutics Inc:

* JOUNCE THERAPEUTICS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS

* Q4 LOSS PER SHARE $0.68

* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.28 — REFINITIV IBES DATA

* JOUNCE THERAPEUTICS - EXPECTS GROSS CASH BURN ON OPERATING EXPENSES AND CAPITAL EXPENDITURES FOR 2020 TO BE ABOUT $80.0 MILLION TO $95.0 MILLION

* JOUNCE THERAPEUTICS - SEES EXISTING CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS TO BE SUFFICIENT TO ENABLE FUNDING REQUIREMENTS THROUGH END OF 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

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