BRIEF-Jounce Therapeutics Reports Q4 Loss Per Share $0.68

Feb 27 (Reuters) - Jounce Therapeutics Inc:
* JOUNCE THERAPEUTICS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.28 — REFINITIV IBES DATA
* JOUNCE THERAPEUTICS - EXPECTS GROSS CASH BURN ON OPERATING EXPENSES AND CAPITAL EXPENDITURES FOR 2020 TO BE ABOUT $80.0 MILLION TO $95.0 MILLION
* JOUNCE THERAPEUTICS - SEES EXISTING CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS TO BE SUFFICIENT TO ENABLE FUNDING REQUIREMENTS THROUGH END OF 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: