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May 9, 2018 / 12:31 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Journey Energy Qtrly Loss Per Share $0.21

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - Journey Energy Inc:

* REPORTS FIRST QUARTER 2018 RESULTS, ANNOUNCES A SIGNIFICANT POOL EXTENSION IN MATZIWIN, AND UPDATES ACTIVITY ON ITS EAST DUVERNAY RESOURCE PLAY

* ACHIEVED A PRODUCTION LEVEL OF 10,117 BOE/D IN Q1, A 12% INCREASE FROM Q1 OF 2017

* QTRLY LOSS PER SHARE $0.21

* MANAGEMENT ESTIMATES THAT IMPACT OF FREEZE-OFFS ON PRODUCTION VOLUMES DURING QUARTER WAS APPROXIMATELY 250 BOE/D (75% NATURAL GAS)

* SEES ANNUAL AVERAGE PRODUCTION OF 10,100 BOE/D - 10,500 BOE/D

* SEES FY 2018 FUNDS FLOW PER BASIC WEIGHTED AVERAGE SHARE OF $0.68 - $0.76 Source text for Eikon: Further company coverage:

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