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January 18, 2018 / 9:54 PM / in 3 hours

BRIEF-JPMorgan Board Approves James Dimon's 2017 Total Compensation Of $29.5 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 18 (Reuters) - JPMorgan Chase & Co:

* JPMORGAN - INDEPENDENT MEMBERS OF BOARD APPROVED JAMES DIMON’S TOTAL COMPENSATION FOR 2017 IN AMOUNT OF $29.5 MILLION VERSUS LAST YEAR’S $28 MILLION

* JPMORGAN - DIMON’S TOTAL COMPENSATION FOR 2017 INCLUDES ANNUAL BASE SALARY OF $1.5 MILLION, PERFORMANCE-BASED VARIABLE INCENTIVE COMPENSATION OF $28 MILLION

* JPMORGAN - DIMON’S 2017 COMPENSATION INCLUDES $5 MILLION OF VARIABLE INCENTIVE COMPENSATION TO BE DELIVERED IN CASH, $23 MILLION TO BE DELIVERED AS PSUS Source text: (bit.ly/2mQtJgu) Further company coverage:

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