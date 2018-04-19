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Market News
April 19, 2018 / 9:11 AM / Updated an hour ago

BRIEF-JPMorgan Says Plans To Open Up To 400 New Branches, Hire As Many As 3,000 Employees In New Markets

Reuters Staff

1 Min Read

April 19 (Reuters) - JPMorgan Chase & Co:

* JPMORGAN CHASE ANNOUNCES FIRST MAJOR BRANCH EXPANSION IN GREATER WASHINGTON

* OPENING UP TO 70 NEW BRANCHES, HIRING UP TO 700 NEW EMPLOYEES IN VIRGINIA, MARYLAND AND D.C

* COMMITTING $4.5 BILLION FOR REGIONAL HOME AND SMALL BUSINESS LENDING AND AFFORDABLE RENTAL HOUSING

* INCREASING LENDING TO CONSTRUCT AND MAINTAIN AFFORDABLE RENTAL HOUSING BY NEARLY 50 PERCENT TO $500 MILLION OVER FIVE YEARS

* JPMORGAN-PLANS TO OPEN UP TO 400 NEW BRANCHES AND HIRE AS MANY AS 3,000 EMPLOYEES IN NEW MARKETS, INCLUDING 70 BRANCHES AND 700 EMPLOYEES IN GREATER WASHINGTON Source text for Eikon: Further company coverage:

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