BRIEF-JPMorgan working with U.S. authorities to ensure Russia sanctions compliance

April 13 (Reuters) - JPmorgan Russian Securities PLC :
* BOARD RESPONSE TO RECENT ADDITIONAL US SANCTIONS AGAINST RUSSIA
* RUSAL REPRESENTED APPROXIMATELY 1% OF COMPANY’S PORTFOLIO AS AT 28 TH FEBRUARY 2018.
* BOARD RESPONSE TO RECENT ADDITIONAL US SANCTIONS AGAINST RUSSIA
* BOARD OF JPMORGAN RUSSIAN SECURITIES PLC CONFIRMS THAT JPMORGAN ASSET MANAGEMENT IS WORKING WITH OFAC TO IMPLEMENT NECESSARY ACTIONS IN ORDER TO BE COMPLIANT WITH NEWLY INTRODUCED SANCTIONS
* ONLY ONE OF COMPANIES THAT JPMORGAN RUSSIAN SECURITIES PLC HOLDS IN ITS PORTFOLIO - UNITED COMPANY RUSAL - IS DIRECTLY SUBJECT TO ADDITIONAL SANCTIONS AS REFERRED TO ABOVE. RUSAL REPRESENTED APPROXIMATELY 1% OF COMPANY’S PORTFOLIO AS AT 28 TH FEBRUARY 2018
* BOARD CONTINUES TO TRACK DEVELOPMENTS IN REGION CLOSELY, WITH ASSISTANCE OF JPMORGAN ASSET MANAGEMENT’S INVESTMENT FUNCTIONS AND COMPLIANCE, AND COMPANY REMAINS INVESTED WITHIN COMPANY’S GUIDELINES. Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Emma Rumney)