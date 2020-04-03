Healthcare
April 3, 2020 / 1:22 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-JSE Says FSCA Considered Request Made By JSE To Extend Certain Financial Reporting Deadlines

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April 3 (Reuters) - JSE Ltd:

* JSE LTD - FINANCIAL SECTOR CONDUCT AUTHORITY HAS CONSIDERED A REQUEST MADE BY JSE TO EXTEND CERTAIN FINANCIAL REPORTING DEADLINES

* JSE LTD - FINANCIAL SECTOR CONDUCT AUTHORITY HAS CONSIDERED A REQUEST MADE BY JSE TO EXTEND CERTAIN FINANCIAL REPORTING DEADLINES

* JSE- FSCA SAYS ISSUERS WITH YEAR-ENDS OF 31 DEC 2019, 31 JAN, 29 FEB AND 31 MARCH TO GET TEMPORARY RELIEF OF 2 MTHS TO COMPLETE REPORTING PROCESS

* JSE LTD - RELIEF WILL ENABLE ISSUERS TO CAREFULLY CONSIDER AND UNPACK IFRS IMPLICATIONS OF IMPACT OF COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage:

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