BRIEF-JSW Drops Cooperation Talks With Prairie Mining Limited

May 12 (Reuters) - Jastrzebska Spolka Weglowa SA:
* ENDS TALKS REGARDING POTENTIAL COOPERATION WITH PRAIRIE MINING LIMITED
* TALKS WERE REGARDING PRAIRIE MINING LIMITED COAL PROJECTS IN POLAND
* END OF TALKS PRIMARILY DUE TO LIMITING OF CO’S INVESTMENT ACTIVITIES AS A RESULT OF CORONAVIRUS SPREAD AND NEGATIVE CHANGE IN MARKET CONDITIONS
* SIGNIFICANT DROP IN PRICES OF RAW MATERIALS INCLUDING COKING COAL IS FACTOR WITH NEGATIVE IMPACT ON CO’S ACTIVITIES
* CO TO FOCUS PRODUCTION ON CURRENTLY OWNED RESOURCES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)