FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-Jubii Europe says court of appeal dismisses lawsuit against Telia Company AB
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Cities step up removal of Confederate statues, despite violence
U.S.
Cities step up removal of Confederate statues, despite violence
Pain for OxyContin maker
OxyContin
Pain for OxyContin maker
Trump's popularity faces test in Alabama's Senate race
Politics
Trump's popularity faces test in Alabama's Senate race
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Integrated Telecommunications Services
June 29, 2017 / 12:05 PM / 2 months ago

BRIEF-Jubii Europe says court of appeal dismisses lawsuit against Telia Company AB

1 Min Read

June 29 (Reuters) - JUBII EUROPE NV

* SVEA COURT OF APPEAL DISMISSES LAWSUIT AGAINST TELIA COMPANY AB

* APPEAL COURT ORDERED YARPS NETWORK SERVICES TO REIMBURSE TELIA COMPANY FOR LEGAL COSTS IN DISTRICT COURT IN AMOUNT OF ABOUT SEK 14.3 MILLION PLUS INTEREST

* ‍SVEA COURT OF APPEAL ORDERED YARPS NETWORK SERVICES TO REIMBURSE TELIA FOR ITS LEGAL COSTS IN APPEAL COURT IN AMOUNT OF ABOUT SEK 5.5 MILLION PLUS INTEREST​

* YARPS NETWORK SERVICES AB WILL DECIDE ON IF YARPS NETWORK SERVICES WILL APPEAL ANY PART OF JUDGEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.