BRIEF-Jubilee Industries Updates On Investigations

March 2 (Reuters) - Jubilee Industries Holdings Ltd :
* EXECUTIVE CHAIRMAN & CEO AND TWO SENIOR MANAGEMENT REQUESTED BY CORRUPT PRACTICES INVESTIGATION BUREAU TO ASSIST INVESTIGATIONS
* PROBE RELATES TO SOME EXPENSES INCURRED, PAYMENT MADE BY UNIT HONFOONG PLASTIC INDUSTRIES DURING LUNAR NEW YEAR PERIOD
* PROBE-RELATED EXPENSES, PAYMENT NOT MATERIAL TO CO’S FINANCIAL POSITION
* BOARD IS OF VIEW THAT CHAIRMAN/CEO AND BOTH OF MANAGEMENT PERSONNEL SHOULD CONTINUE TO DISCHARGE THEIR RESPONSIBILITIES
* CO ALSO BEEN INFORMED THAT CHAIRMAN/CEO, ONE OF MANAGEMENT PERSONNEL HAVE POSTED BAIL IN RELATION TO ALLEGED OFFENCES Source text for Eikon: Further company coverage: