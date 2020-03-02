Healthcare
March 2, 2020 / 6:07 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Jubilee Industries Updates On Investigations

1 Min Read

March 2 (Reuters) - Jubilee Industries Holdings Ltd :

* EXECUTIVE CHAIRMAN & CEO AND TWO SENIOR MANAGEMENT REQUESTED BY CORRUPT PRACTICES INVESTIGATION BUREAU TO ASSIST INVESTIGATIONS

* PROBE RELATES TO SOME EXPENSES INCURRED, PAYMENT MADE BY UNIT HONFOONG PLASTIC INDUSTRIES DURING LUNAR NEW YEAR PERIOD

* PROBE-RELATED EXPENSES, PAYMENT NOT MATERIAL TO CO’S FINANCIAL POSITION

* BOARD IS OF VIEW THAT CHAIRMAN/CEO AND BOTH OF MANAGEMENT PERSONNEL SHOULD CONTINUE TO DISCHARGE THEIR RESPONSIBILITIES

* CO ALSO BEEN INFORMED THAT CHAIRMAN/CEO, ONE OF MANAGEMENT PERSONNEL HAVE POSTED BAIL IN RELATION TO ALLEGED OFFENCES Source text for Eikon: Further company coverage:

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