BRIEF-Judges Scientific Sees Deferred Revenue From COVID-19 Travel Restrictions

Feb 24 (Reuters) - Judges Scientific PLC:
* STATEMENT REGARDING COVID-19
* CONTINUES TO CLOSELY MONITOR DEVELOPMENTS IN CHINA AND POTENTIAL EFFECT OF COVID-19 EPIDEMIC ON ITS BUSINESS
* NOT EXPECTED THAT THERE WILL BE A SIGNIFICANT IMPACT TO GROUP’S 2020 TRADING FROM CORONAVIRUS
* IN NEAR TERM CURRENT TRAVEL RESTRICTIONS ARE EXPECTED TO ONLY HAVE A TEMPORARY IMPACT, DEFERRING RATHER THAN REDUCING REVENUE
* UNAUDITED REVENUES FOR CHINA/HONG KONG REPRESENTED £9.5 MILLION IN 2019
* AT THIS STAGE OF OUTBREAK, CURRENTLY CONSIDERS THAT SUPPLY CHAIN DISRUPTIONS WILL BE MANAGEABLE Source text for Eikon: Further company coverage: