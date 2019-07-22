Switzerland Market Report
July 22, 2019 / 6:21 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Julius Baer CEO says no decision on Kairos next step

1 Min Read

July 22 (Reuters) - Julius Baer Gruppe AG:

* SAYS WITHOUT KAIROS FUND OUTFLOWS, GROUP H1 NET NEW MONEY WOULD HAVE BEEN WITHIN TARGET RANGE

* CEO SAYS BANK EXPECTS OUTFLOWS FROM KAIROS TO STOP; BANK IS CONTINUING TO LOOK AT STRATEGY FOR KAIROS AND JULIUS BAER GOING FORWARD

* CEO SAYS BANK HAS NOT DECIDED ON STRATEGIC NEXT STEP WITH KAIROS

* CEO SAYS CLIENT ACTIVITY NOT BACK AT STRONG LEVELS OF H1 2018

* CEO SAYS OUTFLOWS FROM CLIENT COMPLIANCE REVIEW LOW SINGLE DIGIT BILLIONS Further company coverage: (Reporting By Brenna Hughes Neghaiwi)

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