Switzerland Market Report
May 4, 2020 / 5:54 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Julius Baer Says It Excercised Option To Redeem Tier 1 Bonds Issued On June 5, 2015

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May 4 (Reuters) - Julius Baer Gruppe AG:

* HAS ANNOUNCED IT HAS EXERCISED ITS OPTION TO REDEEM ALL OF OUTSTANDING PERPETUAL TIER 1 BONDS ISSUED ON 5 JUNE 2014 AT PAR VALUE PLUS ACCRUED INTEREST ON FIRST CALL DATE OF 5 JUNE 2020, IN ACCORDANCE WITH SECTION 3 (C) OF TERMS OF BONDS

* BONDS WITH A COUPON OF 4.25% PER ANNUM, WERE ISSUED BY JULIUS BAER GROUP LTD. IN AGGREGATE NOMINAL AMOUNT OF CHF 350 MILLION

* REDEMPTION OF LOW-TRIGGER ADDITIONAL TIER 1 BONDS WAS FUNDED BY ISSUE OF CHF 350 MILLION OF LOW-TRIGGER ADDITIONAL TIER 1 BONDS IN JUNE 2019 WITH A COUPON OF 2.375% Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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