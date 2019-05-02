Switzerland Market Report
May 2, 2019 / 5:16 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Julius Baer - Subsidiary Signed Partnership Deal With Fintech in Brazil

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Julius Baer Gruppe AG:

* GPS, A BRAZILIAN COMPANY OF JULIUS BAER GROUP, HAS SIGNED A PARTNERSHIP AGREEMENT WITH FINTECH MAGNETIS IN BRAZIL

* GPS WILL ACQUIRE A MINORITY STAKE IN MAGNETIS, WHICH MANAGES BRL 250 MILLION IN AUM, FOR AN UNDISCLOSED AMOUNT

* PARTNERSHIP AGREEMENT UNDERLINES JULIUS BAER’S CLEAR STRATEGIC COMMITMENT TO SMART AND FOCUSED MARKET COVERAGE

* PARTNERSHIP WILL ALLOW JULIUS BAER TO CAPITALISE ON GROWING MARKET OF UPCOMING YOUNGER TECH-CONSCIOUS INVESTORS IN ONE OF ITS CORE MARKETS Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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