FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 1, 2018 / 9:17 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Juniper Networks Q1 Earnings Per Share $0.10

Reuters Staff

1 Min Read

Juniper Networks Inc:

* JUNIPER NETWORKS REPORTS PRELIMINARY FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.10

* Q1 REVENUE $1.083 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $1.05 BILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.26 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FOR QUARTER ENDING JUNE 30, 2018 , REVENUES WILL BE APPROXIMATELY $1,175 MILLION, PLUS OR MINUS $30 MILLION

* NOW EXPECT ANNUAL OPERATING EXPENDITURES TO BE ABOUT FLAT FOR FULL YEAR 2018 VERSUS FULL YEAR 2017

* SEES FOR QUARTER ENDING JUNE 30, 2018, NON-GAAP NET INCOME PER SHARE WILL BE APPROXIMATELY $0.44, PLUS OR MINUS $0.03

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.43, REVENUE VIEW $1.16 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q2 REVENUE OUTLOOK REFLECTS A RETURN TO “NORMAL SEASONALITY”

* QTRLY NON-GAAP NET INCOME PER SHARE WAS $0.28 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.