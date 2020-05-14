Healthcare
May 14, 2020 / 6:23 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Just Group Says Solvency II Coverage Ratio Falls Three Points To 138% At April End

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Just Group PLC:

* JUST GROUP PLC - EXPECT TO DELIVER POSITIVE ORGANIC CAPITAL GENERATION IN 2020 AND BEYOND

* JUST GROUP PLC - GROUP’S EXCESS CAPITAL HAS GROWN BY £60M IN FIRST FOUR MONTHS OF YEAR

* JUST GROUP PLC - CURRENTLY IMPLEMENTING A NEW TEMPORARY CAPITAL GUARANTEE FEATURE FOR OUR LONG TERM CARE PRODUCTS,

* JUST GROUP PLC - ALL OF OUR 1,100 COLLEAGUES REMAIN ON FULL PAY AND GROUP IS NOT FURLOUGHING EMPLOYEES

* JUST GROUP - THERE HAS BEEN A THREE POINT FALL IN SOLVENCY II COVERAGE RATIO TO 138% AT END OF APRIL Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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