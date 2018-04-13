BRIEF-K. Hovnanian Enterprises Announces Amendment Of Exchange Offer And Consent Solicitation

April 13 (Reuters) - Hovnanian Enterprises Inc:
* K. HOVNANIAN ENTERPRISES INC ANNOUNCES AMENDMENT OF EXCHANGE OFFER AND CONSENT SOLICITATION
* AMENDMENT TO RAISE EXCHANGE CONSIDERATION FOR HOLDERS TO $1,400 PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES
* EXCHANGE OFFER WILL EXPIRE AT 11:59 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON MAY 3, 2018
* UNIT HAS AMENDED CERTAIN TERMS OF PRIVATE OFFER TO EXCHANGE $440.0 MILLION OUTSTANDING 10.000% SENIOR SECURED NOTES DUE 2022
* UNIT HAS ALSO AMENDED CERTAIN TERMS OF PRIVATE OFFER TO EXCHANGE $400.0 MILLION OUTSTANDING 10.500% SENIOR SECURED NOTES DUE 2024
* UNIT AMENDED TERMS OF EXCHANGE OFFER FOR NEWLY ISSUED 3% SENIOR NOTES DUE 2047, CONCURRENT SOLICITATION OF CONSENTS OF EXISTING 2022 NOTES Source text for Eikon: Further company coverage: