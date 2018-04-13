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April 13, 2018 / 8:31 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-K. Hovnanian Enterprises Announces Amendment Of Exchange Offer And Consent Solicitation

Reuters Staff

1 Min Read

April 13 (Reuters) - Hovnanian Enterprises Inc:

* K. HOVNANIAN ENTERPRISES INC ANNOUNCES AMENDMENT OF EXCHANGE OFFER AND CONSENT SOLICITATION

* AMENDMENT TO RAISE EXCHANGE CONSIDERATION FOR HOLDERS TO $1,400 PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES

* EXCHANGE OFFER WILL EXPIRE AT 11:59 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON MAY 3, 2018

* UNIT HAS AMENDED CERTAIN TERMS OF PRIVATE OFFER TO EXCHANGE $440.0 MILLION OUTSTANDING 10.000% SENIOR SECURED NOTES DUE 2022

* UNIT HAS ALSO AMENDED CERTAIN TERMS OF PRIVATE OFFER TO EXCHANGE $400.0 MILLION OUTSTANDING 10.500% SENIOR SECURED NOTES DUE 2024

* UNIT AMENDED TERMS OF EXCHANGE OFFER FOR NEWLY ISSUED 3% SENIOR NOTES DUE 2047, CONCURRENT SOLICITATION OF CONSENTS OF EXISTING 2022 NOTES Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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