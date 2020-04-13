Healthcare
April 13, 2020 / 11:03 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-K-One Technology Intends To Further Expand Product Portfolio In Medical/Healthcare Industry

1 Min Read

April 13 (Reuters) - K-One Technology Bhd:

* INTENDS TO FURTHER EXPAND ITS PRODUCT PORTFOLIO IN MEDICAL/HEALTHCARE INDUSTRY IN THE WAKE OF COVID-19 OUTBREAK

* INTENDS TO VENTURE INTO MANUFACTURING OF VENTILATORS FOR SUPPLY TO HOSPITALS

* RECENTLY GOT OPEN SOURCE DESIGN FILES OF VENTILATOR MODEL

* STUDYING VENTILATOR DESIGN & INTENDS TO BUILD PROTOTYPE & EXPECTS TO COMMENCE MANUFACTURING AS SOON AS PERMISSIBLE, TARGETING 3Q’20

* PRODUCT PORTFOLIO EXPANSION EXPECTED TO HAVE POSITIVE IMPACT ON EARNINGS OF CO FOR FY ENDING 31 DEC 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below