Healthcare
June 22, 2020 / 3:20 PM / Updated an hour ago

BRIEF-K2 F&B Updates On Ops In Relation To COVID-19 Outbreak

1 Min Read

June 22 (Reuters) - K2 F&B Holdings Ltd:

* TEMPORARILY CLOSED OPERATIONS OF ONE FOOD STREET AND THREE FOOD STALLS IN APRIL DUE TO LACK OF CUSTOMERS AND LOW FOOTFALL

* EXPECTS RENTAL INCOME FROM LEASE OF PREMISES TO TENANTS WILL BE AFFECTED

* ENGAGING WITH TENANTS TO UNDERSTAND THEIR PLANS GOING FORWARD; LOOKING FOR NEW TENANTS TO REPLACE THEM IF NECESSARY OR EXPEDIENT

* MADE ADJUSTMENTS TO WORKING HOURS OF STAFF, WITH SOME TAKING UNPAID LEAVE DURING COVID-19 PERIOD

* IMPACT OF OUTBREAK ON OPERATIONS TEMPORARY; OPERATIONS WILL GRADUALLY RECOVER WITH RESTRICTIONS PROGRESSIVELY LIFTED Source text for Eikon: Further company coverage:

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