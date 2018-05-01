BRIEF-K2M Group Holdings Q1 Revenue $67.9 Million

May 1 (Reuters) - K2M Group Holdings Inc:
* K2M GROUP HOLDINGS INC REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS AND UPDATES FISCAL YEAR 2018 OUTLOOK
* Q1 REVENUE $67.9 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $65.8 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.22 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* CONTINUES TO EXPECT 2018 TOTAL NET LOSS OF $34.0 MILLION TO $30.0 MILLION
* COMPANY NOW EXPECTS GROWTH IN ITS INTERNATIONAL BUSINESS OF APPROXIMATELY 11% TO 12% YEAR-OVER-YEAR IN 2018
* COMPANY CONTINUES TO EXPECT GROWTH IN ITS U.S. BUSINESS OF APPROXIMATELY 10% TO 11% YEAR-OVER-YEAR IN 2018
* COMPANY CONTINUES TO EXPECT CURRENCY TO HAVE A POSITIVE IMPACT ON TOTAL REVENUE IN 2018 OF APPROXIMATELY $2 MILLION
* FY2018 REVENUE VIEW $282.0 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: