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BRIEF-K3 Capital directors to sell about 7.5 pct stake via placing
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#Financials
September 27, 2017 / 4:54 PM / 22 days ago

BRIEF-K3 Capital directors to sell about 7.5 pct stake via placing

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 27 (Reuters) - K3 CAPITAL GROUP PLC:

* ‍PROPOSED SECONDARY PLACING OF 3,165,787 EXISTING ORDINARY SHARES IN COMPANY​

* ‍NOTIFIED BY CERTAIN DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT OF COMPANY OF THEIR INTENTION TO SELL, IN AGGREGATE, 3,165,787 ORDINARY SHARES

* ‍PLACING SHARES REPRESENT IN AGGREGATE APPROXIMATELY 7.50 PCT OF ISSUED SHARE CAPITAL OF COMPANY

* PLACING SHARES INTENDED TO BE SOLD WITH RIGHTS TO FINAL DIVIDEND PAYMENT FOR FY ENDED 31 MAY OF 4.4 PENCE PER SHARE​​

* ‍PLACING AT A PRICE OF 150 PENCE PER PLACING SHARE IN COMPANY IN ORDER TO SATISFY STRONG INSTITUTIONAL DEMAND​

* ‍SALE BY WAY OF AN ACCELERATED BOOKBUILD, WHICH WILL BE LAUNCHED IMMEDIATELY FOLLOWING THIS ANNOUNCEMENT

* COMPANY IS NOT A PARTY TO PLACING AND WILL NOT RECEIVE ANY PROCEEDS FROM PLACING​

* ‍FINNCAP LTD IS ACTING AS BOOKRUNNER IN RELATION TO PLACING​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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