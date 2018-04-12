FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Consumer Goods and Retail
April 12, 2018 / 5:14 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Kaap Agri Says HY Revenue Rose 5.1 Pct To About R3.421 Bln

Reuters Staff

1 Min Read

April 12 (Reuters) - Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust:

* INCREASED REVENUE FOR SIX-MONTH PERIOD ENDED 31 MARCH 2018, BY 5.1% TO APPROXIMATELY R3.421 BLN

* UEL COMPANY BUSINESS CONTINUES TO EXPLORE AGRI AND RETAIL EXPANSION OPPORTUNITIES

* IMPROVED REVENUE GROWTH IS ANTICIPATED FOR NEXT SIX MONTHS IN THE FUEL COMPANY

* SIX-MONTH PERIOD ENDED 31 MARCH 2018 LIKE-FOR-LIKE COMPARABLE SALES GROWTH OF 2.9%

* HY PRODUCT INFLATION IS ESTIMATED AT 3.7% Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.