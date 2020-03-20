BRIEF-Kaisun Holdings Posts FY Revenue HK$138.4 Mln

March 20 (Reuters) - Kaisun Holdings Ltd:
* FY LOSS ATTRIBUTABLE HK$208.6 MILLION VERSUS PROFIT OF HK$10.5 MILLION
* “DO NOT EXPECT WE CAN DO ANYTHING MEANINGFUL TILL JUNE OR JULY WHEN WE HAVE A CLEAR PICTURE OF REAL EFFECT OF THIS PANDEMIC”
* ON PRODUCTION SIDE, OUR MAINLAND OPERATIONS HAD BEEN AFFECTED BY COVID-19 VIRUS
* ESPORTS FESTIVAL WORLD FINALS LIKELY LAST PHYSICAL EVENT DIVISION WILL PRODUCE IN NEAR FUTURE
* ESPORTS FESTIVAL WORLD FINALS LIKELY LAST PHYSICAL EVENT DIVISION WILL PRODUCE IN NEAR FUTURE
* GROUP’S COMMODITIES TRADE WILL HALT FOR TIME BEING UNTIL 3RD QUARTER OF 2020 DUE TO OUTBREAK OF CORONAVIRUS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)