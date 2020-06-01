Healthcare
June 1, 2020 / 8:52 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Kaleido Biosciences Intends To Sell $30 Mln Of Common Shares In Offering

1 Min Read

June 1 (Reuters) - Kaleido Biosciences Inc:

* KALEIDO BIOSCIENCES ANNOUNCES PROPOSED PUBLIC OFFERING OF COMMON STOCK

* KALEIDO BIOSCIENCES INC - INTENDS TO SELL $30 MILLION OF SHARES OF ITS COMMON STOCK IN OFFERING

* KALEIDO BIOSCIENCES INC - INTENDS TO USE NET PROCEEDS FROM OFFERING TO FUND ITS CONTINUED RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES

* KALEIDO BIOSCIENCES - CO’S CONTINUED RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES, INCLUDE ONGOING CLINICAL PROGRAM OF KB109 IN PATIENTS WITH MILD-TO-MODERATE COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage:

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