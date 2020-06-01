BRIEF-Kaleido Biosciences Intends To Sell $30 Mln Of Common Shares In Offering

June 1 (Reuters) - Kaleido Biosciences Inc:
* KALEIDO BIOSCIENCES ANNOUNCES PROPOSED PUBLIC OFFERING OF COMMON STOCK
* KALEIDO BIOSCIENCES INC - INTENDS TO SELL $30 MILLION OF SHARES OF ITS COMMON STOCK IN OFFERING
* KALEIDO BIOSCIENCES INC - INTENDS TO USE NET PROCEEDS FROM OFFERING TO FUND ITS CONTINUED RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES
* KALEIDO BIOSCIENCES - CO’S CONTINUED RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES, INCLUDE ONGOING CLINICAL PROGRAM OF KB109 IN PATIENTS WITH MILD-TO-MODERATE COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage: