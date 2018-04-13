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April 13, 2018 / 1:06 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Kalytera Terminates Pre Clinical Programs In Bone Disease

Reuters Staff

1 Min Read

April 13 (Reuters) - Kalytera Therapeutics Inc:

* COMPANY TO FOCUS RESOURCES ON GVHD AND PAIN PROGRAMS

* DETERMINED INVESTMENTS OF TIME, RESOURCES IN THESE PROGRAMS NOT APPROPRIATE GIVEN OTHER OPPORTUNITIES IN DEVELOPMENT PIPELINE

* TERMINATED PROGRAMS WERE EVALUATING THREE SYNTHETIC ENDOCANNABINOID COMPOUNDS, KAL436, KAL439 AND KAL671

* CLINICAL PROGRAMS DOES NOT REFLECT A NEGATIVE ASSESSMENT OF COMPOUNDS LICENSED FROM YISSUM

* DECISION TO TERMINATE THESE PROGRAMS IS PART OF OVERALL STRATEGY TO FOCUS ON DEVELOPMENT OF CANNABINOID THERAPEUTICS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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