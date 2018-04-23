FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 23, 2018 / 11:50 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Kamada Gets Feedback From FDA On Proposed Phase 3 Protocol For Inhaled Alpha-1-Antitrypsin

Reuters Staff

2 Min Read

April 23 (Reuters) - Kamada Ltd:

* KAMADA RECEIVED FEEDBACK FROM FDA ON PROPOSED PHASE 3 PROTOCOL FOR INHALED ALPHA-1-ANTITRYPSIN FOR TREATMENT OF ALPHA-1 ANTITRYPSIN DEFICIENCY DISEASE

* KAMADA LTD - WILL NOT BE ABLE TO INITIATE PHASE 3 CLINICAL STUDY OF INHALED AAT FOR TREATMENT OF AATD IN H2 2018 UNTIL IND IS APPROVED

* KAMADA LTD - CANNOT CURRENTLY ANTICIPATE IF AND WHEN DISCUSSIONS WITH FDA WILL MATERIALIZE INTO AN APPROVED IND

* KAMADA LTD - HAS FORMALLY REQUESTED, EXPECTING TO PRESENT PLANNED PHASE 3 PROTOCOL IN SCIENTIFIC ADVICE MEETING WITH EMA IN Q3 2018

* KAMADA - INTENDS TO PROVIDE INFORMATION REQUESTED BY FDA AND DATA, AS WELL AS IMPLEMENT PROPOSED CHANGES IN STUDY PROTOCOL, DURING Q3 2018

* KAMADA LTD - ANTICIPATES THAT PLANNED RESPONSE WILL RESULT IN CONTINUED INTERACTION WITH FDA

* KAMADA - IN APRIL, FDA ISSUED RESPONSE LETTER PROVIDING FURTHER GUIDANCE, ADDITIONAL QUESTIONS REGARDING PROPOSED PIVOTAL PHASE 3 PROTOCOL,

* KAMADA - PROPOSED MODIFICATIONS, ADDITIONAL INFORMATION TO BE PROVIDED, INTENDED TO MITIGATE CONTINUED SAFETY-RELATED CONCERNS COMMUNICATED BY FDA

* KAMADA LTD - CORRESPONDENCE INDICATED FDA HAS CONTINUED CONCERNS AND QUESTIONS RELATED TO SAFETY PROFILE OF INHALED AAT Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.