Healthcare
March 16, 2020 / 9:27 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Kandi Technologies Says Current Outbreak Of COVID-19 Could Have A Material & Adverse Effect On Business Operations

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Kandi Technologies Group Inc:

* KANDI TECHNOLOGIES GROUP - CURRENT OUTBREAK OF COVID-19 COULD HAVE A MATERIAL AND ADVERSE EFFECT ON BUSINESS OPERATIONS

* KANDI TECHNOLOGIES - COVID-19 RESULTED IN A WIDESPREAD HEALTH CRISIS THAT COULD AFFECT DEMAND FOR OUR PRODUCTS & SIGNIFICANTLY IMPACT OPERATING RESULTS

* KANDI TECHNOLOGIES - CURRENT OUTBREAK OF COVID-19 POSED SIGNIFICANT IMPACT TO TIMELY FILE ANNUAL REPORT ON FORM 10-K FOR YEAR ENDED DEC 31, 2019 Source text: (bit.ly/2UcMMSx) Further company coverage:

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