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April 18, 2018 / 4:00 PM / Updated 16 minutes ago

BRIEF-Kanen Wealth Management Says Believe Aqua Metals Is In Need Of "Stockholder-Focused Board"

Reuters Staff

1 Min Read

April 18 (Reuters) - Aqua Metals Inc:

* KANEN WEALTH MANAGEMENT LLC URGES AQUA METALS’ STOCKHOLDERS TO STOP, LOOK, LISTEN BEFORE TAKING ANY ACTION IN RESPONSE TO AQUA METALS’ PROXY MATERIALS

* KANEN WEALTH MANAGEMENT- STOCKHOLDER OF AQUA METALS WITH AN OWNERSHIP INTEREST OF ABOUT 7.9% OF COMPANY’S OUTSTANDING SHARES - SEC FILING

* KANEN - BELIEVE AQUA METALS IS IN URGENT NEED OF "REFRESHED STOCKHOLDER-FOCUSED BOARD" WHO IS COMMITTED TO ENHANCING LONG-TERM STOCKHOLDER VALUE Source text : ( bit.ly/2HbhmIV ) Further company coverage:

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