Healthcare
March 24, 2020 / 9:33 PM / Updated an hour ago

BRIEF-KAP AG Expects Significant Burdens From Coronavirus Pandemic, Proposes To Suspend Dividend

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March 24 (Reuters) - Kap AG:

* DGAP-ADHOC: KAP AG EXPECTS SIGNIFICANT BURDENS FROM THE CORONAVIRUS PANDEMIC - PROPOSAL TO SUSPEND DIVIDEND

* EXPECTS A NEGATIVE IMPACT FOR REVENUE, EARNINGS AND LIQUIDITY. BURDENS FROM CORONAVIRUS PANDEMIC

* S REVENUE AND EARNINGS PERFORMANCE IN FINANCIAL YEAR IS EXPECTED TO DECREASE SIGNIFICANTLY

* MANAGEMENT BOARD OF KAP AG, TOGETHER WITH SUPERVISORY BOARD, TODAY DECIDED TO PROPOSE TO ANNUAL GENERAL MEETING SUSPENSION OF DIVIDEND PAYMENT FOR 2019 FINANCIAL YEAR (PREVIOUS YEAR: EUR 2.00 PER SHARE) Source text for Eikon: Further company coverage:

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