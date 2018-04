April 24 (Reuters) - KAP Beteiligungs AG:

* DGAP-NEWS: KAP BETEILIGUNGS-AG: DR. ALEXANDER RIEDEL TO JOIN KAP BETEILIGUNGS-AG AS CFO

* ALEXANDER RIEDEL WILL JOIN FIRM’S MANAGEMENT BOARD AS CFO, EFFECTIVE AS OF MAY 1 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)