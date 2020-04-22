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April 22, 2020 / 11:40 AM / in an hour

BRIEF-Kap Industrial Says Unlikely That Board Will Declare A Dividend During 2020

1 Min Read

April 22 (Reuters) - Kap Industrial Holdings Ltd:

* JSE: KAP - COVID-19 RELATED TRADING UPDATE

* KAP INDUSTRIAL HOLDINGS LTD - HIGHLY UNLIKELY THAT BOARD OF DIRECTORS WILL DECLARE A DIVIDEND DURING 2020

* KAP INDUSTRIAL- FORECASTS INDICATE CO WILL HAVE SUFFICIENT BANKING FACILITIES AND LIQUIDITY TO SETTLE CORPORATE BONDS

* KAP INDUSTRIAL HOLDINGS LTD - CURRENT SITUATION IS UNPRECEDENTED, UNCERTAIN AND CONSTANTLY EVOLVING AND AS SUCH MAY AFFECT CERTAIN ASSUMPTIONS THAT HAVE BEEN MADE IN PREPARATION OF FINANCIAL AND LIQUIDITY FORECASTS

* KAP INDUSTRIAL- WILL HAVE SUFFICIENT BANKING FACILITIES AND LIQUIDITY TO SETTLE CORPORATE BONDS KAP009 & KAP010 IN MAY AND SEPT, UPON MATURITY Source text for Eikon: Further company coverage:

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