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BRIEF-Kapsch TrafficCom FY revenues up 23 pct at 648.5 million euros
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June 19, 2017 / 3:15 PM / 2 months ago

BRIEF-Kapsch TrafficCom FY revenues up 23 pct at 648.5 million euros

1 Min Read

June 19 (Reuters) - KAPSCH TRAFFICCOM AG:

* Fy Revenues Increased by 23% to Eur 648.5 Million

* FY EBIT WAS EUR 60.1 MILLION AND THUS NOT FAR BELOW THE RECORD OF THE PREVIOUS YEAR (EUR 62.3 MILLION)

* FY FINANCIAL RESULT IMPROVED, AND THIS WAS DUE IN PARTICULAR TO A DECLINE IN THE EXPENSES INCURRED BY FOREIGN EXCHANGE RATE LOSSES OF EUR -7.6 MILLION TO EUR 0.4 MILLION

* FY PROFIT FOR THE PERIOD INCREASED BY 17.1% TO EUR 42.7 MILLION

* DIVIDEND OF EUR 1.50 PER SHARE WILL BE PROPOSED TO THE ANNUAL GENERAL MEETING

* DESPITE AN INCREASE IN REVENUES, STABLE OPERATING RESULTS ARE TO BE ASSUMED WITH REGARD TO PROFIT (EBIT) FOR THE 2017/18 FISCAL YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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