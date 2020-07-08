BRIEF-Kardex Expects Decline In Bookings And Earnings

July 8 (Reuters) - KARDEX HOLDING AG:
* EXPECTS A TEMPORARY SLOWDOWN IN POSITIVE DEVELOPMENT OF REVENUES IN SECOND HALF OF YEAR AND A RELATED DECLINE IN PROFITABILITY
* IN FIRST HALF OF 2020 BOOKINGS OF KARDEX ARE ALMOST 15% LOWER THAN IN SAME PERIOD LAST YEAR
* FIRST SIX MONTHS OF YEAR UNDER REVIEW ARE EXPECTED TO SHOW A DECLINE IN REVENUES OF AROUND 10% COMPARED TO PREVIOUS YEAR
* ASSUMES THAT BOOKINGS SITUATION WILL GRADUALLY RECOVER IN COMING MONTHS UNTIL END OF YEAR
* H1 EBIT MARGIN OF KARDEX IS EXPECTED TO BE AROUND 2% BELOW SAME PERIOD LAST YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)