Switzerland Market Report
July 8, 2020 / 5:06 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Kardex Expects Decline In Bookings And Earnings

1 Min Read

July 8 (Reuters) - KARDEX HOLDING AG:

* EXPECTS DECLINE IN BOOKINGS AND EARNINGS

* EXPECTS A TEMPORARY SLOWDOWN IN POSITIVE DEVELOPMENT OF REVENUES IN SECOND HALF OF YEAR AND A RELATED DECLINE IN PROFITABILITY

* IN FIRST HALF OF 2020 BOOKINGS OF KARDEX ARE ALMOST 15% LOWER THAN IN SAME PERIOD LAST YEAR

* FIRST SIX MONTHS OF YEAR UNDER REVIEW ARE EXPECTED TO SHOW A DECLINE IN REVENUES OF AROUND 10% COMPARED TO PREVIOUS YEAR

* ASSUMES THAT BOOKINGS SITUATION WILL GRADUALLY RECOVER IN COMING MONTHS UNTIL END OF YEAR

* H1 EBIT MARGIN OF KARDEX IS EXPECTED TO BE AROUND 2% BELOW SAME PERIOD LAST YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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