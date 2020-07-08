BRIEF-Karolinska Development Makes Partial Sale Of Its Holdings In Portfolio Company Aprea Therapeutics

July 8 (Reuters) - Karolinska Development AB:
* REG-KAROLINSKA DEVELOPMENT MAKES A PARTIAL SALE OF ITS HOLDINGS IN THE PORTFOLIO COMPANY APREA THERAPEUTICS AND RECEIVES A NET OF SEK 39 MILLION
* IN TOTAL, TRANSACTION COMPRISES 1 PERCENT OF TOTAL OUTSTANDING SHARES IN APREA AND BRINGS NET APPROX. SEK 39 MILLION TO KAROLINSKA DEVELOPMENT.
* AFTER TRANSACTION, KAROLINSKA DEVELOPMENT HAS A REMAINING HOLDING IN APREA THROUGH KDEV INVESTMENT, WHICH REMAINS UNCHANGED AT APPROXIMATELY 9.5 PERCENT OF TOTAL NUMBER OF OUTSTANDING SHARES IN APREA. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)