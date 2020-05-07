Healthcare
May 7, 2020 / 10:54 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Karuna Therapeutics Reports Qtrly Loss Per Share $0.33

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Karuna Therapeutics Inc:

* KARUNA THERAPEUTICS REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES GENERAL BUSINESS UPDATE

* KARUNA THERAPEUTICS INC - QTRLY LOSS PER SHARE $0.33

* KARUNA THERAPEUTICS INC - ENDED QUARTER WITH $383.5 MILLION IN CASH, CASH EQUIVALENTS, AND SHORT-TERM INVESTMENTS

* KARUNA THERAPEUTICS - EXPECTS CURRENT CASH, CASH EQUIVALENTS, SHORT-TERM INVESTMENTS TO FUND OPERATING EXPENSES, CAPEX FOR AT LEAST NEXT 3 YEARS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below