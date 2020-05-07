BRIEF-Karuna Therapeutics Reports Qtrly Loss Per Share $0.33

May 7 (Reuters) - Karuna Therapeutics Inc:
* KARUNA THERAPEUTICS REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES GENERAL BUSINESS UPDATE
* KARUNA THERAPEUTICS INC - QTRLY LOSS PER SHARE $0.33
* KARUNA THERAPEUTICS INC - ENDED QUARTER WITH $383.5 MILLION IN CASH, CASH EQUIVALENTS, AND SHORT-TERM INVESTMENTS
* KARUNA THERAPEUTICS - EXPECTS CURRENT CASH, CASH EQUIVALENTS, SHORT-TERM INVESTMENTS TO FUND OPERATING EXPENSES, CAPEX FOR AT LEAST NEXT 3 YEARS Source text for Eikon: Further company coverage: