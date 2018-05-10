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May 10, 2018 / 11:18 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Karyopharm Therapeutics Reports Q1 Loss Per Share Of $0.78

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - Karyopharm Therapeutics Inc:

* KARYOPHARM REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS AND HIGHLIGHTS RECENT PROGRESS

* Q1 LOSS PER SHARE $0.78

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.62 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* PLANS TO SUBMIT NDA REQUESTING ACCELERATED APPROVAL FOR SELINEXOR IN PENTA-REFRACTORY MYELOMA DURING SECOND HALF OF 2018

* KARYOPHARM THERAPEUTICS - ORAL SELINEXOR ACHIEVES 25.4% ORR AND MEDIAN DURATION OF RESPONSE OF 4.4 MONTHS IN PATIENTS WITH PENTA-REFRACTORY MYELOMA Source text for Eikon: Further company coverage:

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