Healthcare
February 14, 2020 / 10:27 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Kasen International Holdings Ltd Updates Impact of Coronavirus on Co

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Kasen International Holdings Ltd :

* UPDATE IN RELATION TO- RECENT OUTBREAK OF NOVEL CORONAVIRUS

* MANUFACTURING WORK IN GROUP’S FACTORY IN HAINING HAS RESUMED SINCE 14 FEB

* MANUFACTURING WORK IN GROUP’S FACTORY IN HAINING RESUMED SINCE 14 FEB

* CO STILL IN TALKS WITH RELEVANT LOCAL GOVERNMENT FOR DETAILED PLAN FOR UNITS IN HAINAN, JIANGSU AND JILIN, ETC TO RESUME WORK

* EXPECTED THAT ALL SUBSIDARIES IN HAINAN, JAINGSU AND JILIN WILL RESUME WORK GRADUALLY IN DUE COURSE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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