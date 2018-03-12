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March 12, 2018 / 3:15 PM / in a day

BRIEF-Kaspersky Researchers Discover "Multiple Security Vulnerabilities" In Smart Cameras

Reuters Staff

2 Min Read

March 12 (Reuters) - Kaspersky Lab:

* KASPERSKY LAB SAYS ITS RESEARCHERS DISCOVERED“MULTIPLE SECURITY VULNERABILITIES” IN POPULAR SMART CAMERAS FREQUENTLY USED AS BABY MONITORS

* KASPERSKY LAB SAYS ACCORDING TO RESEARCH, UNCOVERED FLAWS IN CAMERAS COULD ALLOW ATTACKERS TO GET REMOTE ACCESS TO VIDEO, AUDIO FEEDS FROM CAMERAS

* KASPERSKY LAB SAYS ITS EXPERTS IDENTIFIED ALMOST 2,000 VULNERABLE CAMERAS WORKING ONLINE, BUT THESE WERE ONLY CAMERAS THAT HAD THEIR OWN IP ADDRESS

* KASPERSKY LAB SAYS REAL NUMBER OF VULNERABLE CAMERAS PLACED BEHIND ROUTERS AND FIREWALLS COULD ACTUALLY BE“SEVERAL TIMES HIGHER” THAN 2,000

* KASPERSKY LAB SAYS ITS RESEARCHERS FOUND UNDOCUMENTED FUNCTIONALITY, WHICH COULD BE USED BY CAMERA’S MANUFACTURER FOR FINAL PRODUCTION TEST PURPOSES

* KASPERSKY LAB SAYS VENDOR HAS NOW FIXED ISSUE IN THE CAMERAS AND REMOVED THE UNDOCUMENTED FUNCTIONALITY THAT KASPERSKY’S RESEARCHERS FOUND

* ‍KASPERSKY LAB​ SAYS ITS EXPERTS FOUND THAT THE WAY THE CAMERAS INTERACTED WITH CLOUD SERVICE WAS INSECURE & OPEN TO RELATIVELY EASY INTERFERENCE Source text for Eikon: Further company coverage:

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