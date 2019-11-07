Switzerland Market Report
November 7, 2019 / 1:10 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Katanga Mining Announces Rights Offering Backstopped By Glencore To Fund Debt Repayment

1 Min Read

Nov 7 (Reuters) - Katanga Mining Ltd:

* KATANGA MINING ANNOUNCES RIGHTS OFFERING BACKSTOPPED BY GLENCORE TO FUND DEBT REPAYMENT

* KATANGA MINING LTD - COMPANY TO RAISE AN ESTIMATED CDN$7.6 BILLION UNDER DISCOUNTED RIGHTS OFFERING

* KATANGA MINING LTD - GLENCORE TO PROVIDE FULL STANDBY COMMITMENT

* KATANGA MINING LTD - US$5.8 BILLION IN DEBT OWED TO GLENCORE TO BE REPAID

* KATANGA MINING LTD - APPROXIMATELY US$1.5 BILLION RESIDUAL DEBT TO GLENCORE TO REMAIN OUTSTANDING UNTIL 2023

* KATANGA MINING LTD - GLENCORE IS NOT COMMITTING ANY NEW MONIES TO KATANGA AS A RESULT OF RIGHTS OFFERING Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below